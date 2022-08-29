Ростовская область получит 77 млн рублей на развитие туризма в 2023 году

29 авг. 3:33

Ростовская область получит в следующем году гранты Ростуризма в размере 77,1 млн рублей, информирует министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин, 32,8 млн рублей пойдут на обустройство национальных туристических маршрутов, а также на развитие пляжных зон на берегах водных объектов. Еще 44,3 млн рублей поступят на поддержку общественных инициатив по развитию туристической инфраструктуры.

Общий объем федеральных средств, которые регион получит через Ростуризм в 2023 году составит 103,7 млн рублей.