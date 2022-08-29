В Кисловодске будет благоустроена новая пешеходная зона у вокзала

29 авг. 1:28

Новая пешеходная зона соединит проспект Ленина и улицу Вокзальную в Кисловодске, сообщил глава города-курорта Евгений Моисеев, уточнив, что работы по благоустройству будут завершены до конца года.

"В Кисловодске приступили к благоустройству пешеходной зоны, которая соединяет проспект Ленина и улицу Вокзальную. На территории более полукилометра появится новый сквер с местами для отдыха и озеленением", - сказал он.

Далее градоначальник отметил, что сейчас на этой территории находится заброшенный с советских времен фонтан, который будет восстановлен. Также там появится парковочное пространство. "Новая пешеходная зона соединит курортный проспект Ленина и улицу Вокзальную, где находится ж/д вокзал, куда прибывают поезда дальнего и ближнего следования". – добавил Моисеев.