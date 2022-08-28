В Чечне откроется образовательно-производственный центр

28 авг. 23:23

В 2023 году в Чечне заработает образовательно-производственный центр.

"Создание центра позволит приблизить уровень образования учащихся колледжей к потребностям рынка и модернизировать профессиональное образование. В реализации проекта в Чечне примут участие четыре образовательных и шесть производственных организаций",- рассказал ректор Грозненского нефтяного технического университета Магомед Минцаев.

По его словам, вуз стал единственной образовательной организацией на Северном Кавказе, где реализуется программа среднего профессионального образования.

"Поскольку хорошие специалисты всегда востребованы, центр позволит поддержать растущий интерес молодежи к обучению в коллежах и станет отправной точкой для перезагрузки системы среднего профессионального образования", - сказал Минцаев, уточнив, что в проекте принимают участие в основном предприятия строительной отрасли и нефтегазовой промышленности, включая ООО "Смарт Билдинг" и АО "Чеченнефтехимпром".