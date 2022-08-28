В Баку упрекают Запад, а в Ереване – Россию

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, курирующий в президентской администрации внешнеполитическое направление, обрушился с резкой критикой на Францию и США. Находясь в Шуше вместе с многочисленными представителями зарубежного дипкорпуса, Гаджиев заострил внимание на том, что послы Франции и США в Баку отказались от приглашения посетить азербайджанскую культурную столицу.

По мнению помощника Ильхама Алиева, подобное поведение западных послов, уже не в первый раз избегающих посещения деоккупированной азербайджанскими войсками в 2020 году Шуши, является неуважением к территориальной целостности Азербайджана. Также высокопоставленный чиновник вспомнил о попытках США и Франции реанимировать Минскую группу ОБСЕ: "Для нас больше нет такого учреждения. Минская группа — организация, совершившая самоубийство, Минская группа — это уже часть истории".

Резкому выпаду внешнеполитического советника Алиева в адрес Парижа и Вашингтона предшествовали знаковые события на дипломатическом фронте. Так, 24 августа госдеп США объявил о назначении опытного дипломата Филипа Рикера старшим советником по переговорам на Кавказе, а также… новым американским сопредседателем Минской группы. В Баку на это назначение отреагировали предельно жестко. По словам спикера МИД Лейлы Абдуллаевой, подобные попытки "оживить" дисфункциональную МГ ОБСЕ могут привести к отстранению США от процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Ереваном: "Карабахский конфликт урегулирован, и Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. Международное сообщество, в том числе наши партнеры, должны понимать, что увязывание переговоров о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией с карабахским вопросом вовсе не служит делу нормализации".

Спустя сутки после заявления представителя азербайджанского внешнеполитического ведомства в аккаунте одной из соцсетей постоянного представительства Франции в ОБСЕ появилась не менее провокационная, с точки зрения Баку, запись: "Знаете ли вы, что Франция, вместе с США и Россией, являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ с 1 января 1997 года? Группа предоставляет площадку для мирного урегулирования карабахского конфликта для создания стабильности на Южном Кавказе".

Здесь важно понимать, что созданная для решения конфликта Минская группа ОБСЕ для Азербайджана – абсолютно изживший себя формат. Официальная позиция Баку заключается в том, что конфликт в Карабахе завершен, и обсуждать с Арменией дальнейшую судьбу этого региона, включая вопрос "статуса", в Азербайджане не намерены. В то же время, Франция и США, оказавшись по итогам 44-дневной войны 2020 года за бортом региональных процессов, видят в Минской группе единственный наделенный соответствующим мандатом международный институт, который может позволить им вклиниться в армяно-азербайджанскую проблематику – сферу, где сегодня доминируют Россия и Турция.

Примечательно, что на фоне дипломатического демарша Парижа и Вашингтона, позиции Азербайджана и России по карабахскому вопросу в значительной степени совпадают. Так, Москва и Баку в унисон говорят о дисфункциональности Минской группы и не скрывают, что окончательно "похоронили" данный формат. Более того, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, в отличие от своих коллег из Франции и США, уже посетил Шушу. В этом плане Россия в глазах азербайджанской общественности смотрится сегодня куда более предпочтительно, чем Запад, что поставило в неудобное положение даже самых заядлых бакинских евроатлантистов из числа местной оппозиции.

В Армении же позицию США и Франции в вопросе МГ ОБСЕ на официальном уровне активно поддерживают, поскольку видят в этом формате альтернативу невыгодному Армении трехстороннему Заявлению от 9-10 ноября 2020 года, и в перспективе - возможность пересмотра сложившегося статус-кво. "Сопредседательство Минской группы ОБСЕ имеет международный мандат на поддержку прочного и всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта, и этот мандат никто не отменял", - заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян. В Армении уже не скрывают, что сегодня дипломатия Еревана нацелена на поиск замены России в региональном процессе, поскольку, по мнению армянских властей, позиция Москвы не учитывает армянские национальные интересы. Об этом на днях почти открытым текстом заявил премьер-министр Никол Пашинян. В частности, он сказал, что "правительство каждый день борется за независимость Республики Армения", но "призванные обеспечивать безопасность международные структуры трещат на наших глазах", а "союзники не всегда являются только союзниками". Если вспомнить озвученные ранее Пашиняном предложения разместить в регионе миротворцев из третьих стран, то картина складывается однозначная: Армения пытается сбалансировать резко возросшее на Кавказе российское влияние западным присутствием.

В этом контексте можно ожидать, что российско-азербайджанское взаимодействие в вопросе Карабаха будет укрепляться, так как сегодня обе страны кровно заинтересованы в предотвращении западного проникновения в регион через вопрос Карабаха. Это, в свою очередь, будет способствовать ускорению решения оставшихся вопросов по Карабаху – в частности, демилитаризации региона и его полноценной интеграции в азербайджанское государство.

Основные события в регионе будут разворачиваться вокруг пограничных вопросов между Арменией и Азербайджаном, а также вокруг Зангезурского коридора. Эти темы, вероятно, побудят Ереван задуматься, стоит ли ему продолжать заигрывать с "западными партнерами" в ущерб российским интересам, или же положиться на единственного союзника, который обеспечивает ее безопасность на земле.