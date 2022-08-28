В Ростовской области упали два неизвестных объекта

28 авг. 21:58

В Багаевском районе Ростовской области сегодня упали неизвестные объекты, - пишет паблик "Это Ростов!".

ЧП случилось около 11:45 мск. Один из объектов рухнул в реку Подпольную, другой – в поле. Как рассказали местные жители, они заметили в небе, как летит "часть большой трубы". Затем без взрыва эта труба развалилась на части и упала на землю. Очевидцы сразу же позвонили в экстренные службы, - передает "АиФ-Ростов".

На месте падения объектов сейчас работают военные. Пострадавших нет.

Официально эта информация еще не подтверждена.