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В Ростовской области упали два неизвестных объекта

Скриншот из паблика "Это Ростов!"

В Багаевском районе Ростовской области сегодня упали неизвестные объекты, - пишет паблик "Это Ростов!".

ЧП случилось около 11:45 мск. Один из объектов рухнул в реку Подпольную, другой – в поле. Как рассказали местные жители, они заметили в небе, как летит "часть большой трубы". Затем без взрыва эта труба развалилась на части и упала на землю. Очевидцы сразу же позвонили в экстренные службы, - передает "АиФ-Ростов".

На месте падения объектов сейчас работают военные. Пострадавших нет.

Официально эта информация еще не подтверждена.

ФОТО Скриншот из паблика "Это Ростов!"
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