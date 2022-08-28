Иран покажет на ММКФ 10 своих фильмов

28 авг. 21:45

На 44-м Московском международном кинофестивале, стартовавшем 26 августа, будет специальный раздел "Персидские мотивы", в рамках которого будут продемонстрированы 10 иранских фильмов, - сообщил генеральный директор отдела по фестивалям и международному сотрудничеству кинематографической организации Ирана Садег Мусави.

Согласно обновленной программе ММКФ, в основной конкурс фестиваля также войдет фильм "Без предварительной договоренности" (Иран) режиссера Бехруза Шоайби производства Фонда кино "Фараби". Таким образом, за главный приз ММКФ - золотую статуэтку Святого Георгия – всего поборются 13 картин, - передает иранское новостное агентство ИРНА.

Также в конкурсной секции документального кино ММКФ будет соревноваться с другими работами иранский фильм "Восемнадцать тысяч футов" Мехди Шахмохаммади производства Центра развития документального и экспериментального кино.

Впервые на 44-м Московском международном кинофестивале специальный раздел "Персидские мотивы" посвящен иранскому кино, и фильмы "В обратном направлении" Аболфазла Джалили, "Мальчишки с моря" Хоссейна Гасеми Джами и Афшина Хашеми и "Волчата яблочной долины" Ферейдуна Наджафи, все три производства Фонда Фараби, а также короткометражные фильмы "ФЭШН" Фарейдуна Ансари, "Две пары ног" Мохаммада Реза Моради, "Вышка" Бабака Мостафави и "Спасительница" Сохейлы Пурмохаммади производства Ассоциации молодежного кино будут показаны в нем.

Напомним, ММКФ продлится по 2 сентября.