Иран показал свой новый беспилотник и систему ПВО

28 авг. 21:29

Министерство обороны Ирана и подразделение вооруженных сил страны представили на выставке новые достижения в сфере обороны, в том числе беспилотник и систему ПВО.

Новый дрон Cruze Ababil оснащен оптическим самонаведением и боеголовкой, способной фиксировать различные цели, передавать их изображение в режиме реального времени и уничтожать цель. Также Минобороны Ирана представило систему ПВО "Шахид Сулеймани" для борьбы с низколетящими целями, названную в честь убитого в Ираке в результате атаки вооруженных сил США иранского генерала Касема Сулеймани. Система предназначена для защиты объектов на море, она имеет две ракеты с тепловизором и многоствольный пулемет, - сообщает иранское информационное агентство IRNA.

Иранское Минобороны и ВС также показали лазерное оружие Zoheir с видеооборудованием для борьбы с воздушными целями. Также на выставке впервые была продемонстрирована 925-килограммовая крылатая бомба Yasin 400. От предыдущей версии она отличается повышены объемом взрывчатки.