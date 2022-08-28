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Turkish Cargo стала самым успешным европейским авиаперевозчиком грузов

Turkish Cargo стала самым успешным европейским авиаперевозчиком грузов

Дочерняя авиакомпания флагмана гражданской авиации Турции Turkish Airlines - компания Turkish Cargo – согласно ежегодному отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) стала первой в Европе по совокупным показателям грузоперевозок.

Cреди мировых грузоперевозчиков Turkish Cargo заняла четвертое место, сообщили в пресс-службе THY, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

"Turkish Cargo, как самый быстрорастущий бренд грузовых авиаперевозок в мире, продолжает вносить вклад в цепочку мировых поставок, и тем самым способствовать развитию отрасли. Мы решительно намерены продолжать играть важную роль в повышении конкурентоспособности мировой торговли. Мы непрерывно движемся к своей цели - войти в тройку ведущих брендов грузовых авиаперевозок в мире к 2025 году", - выразив удовлетворение успехом компании Turkish Cargo, отметил председатель Совета директоров Turkish Airlines Ахмет Болат.

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