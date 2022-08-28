Крымчан будут вакцинировать от гриппа

28 авг. 20:58

Уже в сентябре в Крыму начнется вакцинация местных жителей от гриппа, - сообщает министерство здравоохранения республики.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский, для формирования популяционного иммунитета вакцинироваться должно не менее 60% взрослого и детского населения. В общей сложности прививки должны сделать 1 161 322 человека, - цитирует его "АиФ-Крым".

Грипп – опасное заболевание, для которого характерно острое течение с высокой вероятностью осложнений, поэтому особенно важно пройти иммунизацию людям преклонного возраста и тем, кто имеет хронические заболевания, – отметил замминистра.

Напомним, в Крыму также проходит вакцинация от коронавируса.