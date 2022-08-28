Падение в пропасть УАЗа в КЧР оказалось фатальным для двух его пассажиров

28 авг. 20:44

Двое мужчин погибли после падения внедорожника в пропасть, сообщили в МВД по Карачаево-Черкесии.

Сигнал о происшествии поступил в межрайонный отдел МВД России "Карачаевский". Установлено, что машина УАЗ Hunter сорвалась в обрыв на пересеченной местности в урочище Айры Кол. На месте погиб 41-летний житель аула Сары-Тюз. С травмами в реанимацию попал его ровесник и односельчанин, а также 50-летний мужчина, который позднее скончался, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сотрудниками ОВД проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, - уточнили в полиции региона.