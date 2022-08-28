"Краснодар" разгромил на выезде московское "Торпедо"

28 авг. 20:30

Футбольный клуб "Краснодар" сегодня в седьмом туре чемпионата России среди команд премьер-лиги разгромил на выезде в Москве столичное "Торпедо" со счетом 1:4.

В первом тайме гости забили дважды – дубль оформил Эдуард Сперцян, отличившись на 31-й минуте с игры, и на 44-й со штрафного. После перерыва Кордоба головой довел счет до крупного – 3:0, но вскоре хозяева один мяч отыграли. Итоговый счет в самой концовке матча установил новичок "Краснодара" Ильзат Ахметов, - передает "АиФ-Юг".

После победы "быки" вышли на промежуточное третье место в чемпионате России с 14 набранными очками.

31 августа "быки" в рамках розыгрыша Кубка России встретятся на выезде с подмосковными "Химками".

В следующем туре "Краснодар" дома сыграет с "Сочи", матч пройдет 3 сентября.