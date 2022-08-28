В ингушском Экажево задержали банду подпольных оружейников

28 авг. 20:15

Ингушские полицейские задержали четверых жителей Ингушетии, которые подозреваются в создании цеха для нелегальной модернизации оружия, сообщает телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ".

По информации следователей, подпольное производство находилось в селе Экажево. Именно там задержанные делали из травматического оружия боевое. При обыске в частном доме по улице Осканова обнаружили оборудование и боеприпасы, - передает "АиФ-Ставрополье".

Задержаны четверо местных жителей - Михаил и Иса Гагиевы, а также Адам Муталиев и Амир Экажев. У них в домах нашли оружие. Задержанные отправлены в изолятор временного содержания в Назрани.