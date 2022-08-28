Пожар на рынке в Волжском стремительно набирает силу

28 авг. 19:43

Площадь пожара на рынке в Волжском Волгоградской области выросла с 700 до 7 тыс "квадратов", - сообщает пресс-служба МЧС России.

"Площадь пожара увеличилась до 7 тыс квадратных метров. Проводится наращивание сил и средств", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, сообщение о пожаре в городе Волжский поступило в МЧС региона в 17:05 мск, горела кровля крытого рынка на общей площади 700 кв м. Спасатели незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет.