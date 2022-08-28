МИД: выдача биометрических загранпаспортов приостановлена из-за техработ

28 авг. 19:28

Временная приостановка выдачи консульским департаментом МИД России загранпаспортов сроком на десять лет связана исключительно с необходимостью провести технические работы в системе, - рассказала сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются. Речь идет исключительно о временных, технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних", - поведала Захарова, передает РИА Новости.

"Так бывает в связи с технологическим прогрессом, веяниями нового времени, что нужно перезапускать систему. Это исключительно временная мера", - подчеркнула Захарова.

"Все подробности есть на портале консульского департамента МИД России", - добавила Мария Захарова.

Напомним, ранее стало известно, что консульский департамент МИД России в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя с 26 августа временно прекратил прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия десять лет. Оформление паспортов со сроком действия пять лет продолжится без изменений.