В Массалинском районе совершил аварийную посадку самолет МЧС Азербайджана

28 авг. 19:10

Сегодня в аэропорту Лянкарана совершил аварийную посадку самолет МЧС Азербайджана, привлеченный к тушению пожара в Масаллинском районе страны, - сообщили в ведомстве.

На борту самолета-амфибии "Бе-200ЧС" МЧС, который был привлечен к тушению пожара в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Мамедоба Масаллинского района, возникла техническая проблема, - передает Sputnik Азербайджан.

Экипаж воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в Лянкяранском международном аэропорту, и, благодаря профессионализму членов экипажа, в 16:38 (15:38 мск) самолет сел в воздушной гавани города.

В результате инцидента никто не пострадал.