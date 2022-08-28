СМИ: на 74-летнюю жительницу Тбилиси рухнул балкон в "итальянском дворике"

28 авг. 18:57

Сегодня днем в результате несчастного случая в Тбилиси скончалась пенсионерка - на улице Чикобава в итальянском дворике на нее обрушился балкон второго этажа жилого дома, - передает телеканал "Рустави 2".

Как рассказали жители, они услышали шум, а когда вышли во двор, то увидели страшную картину. По их словам, 74-летняя женщина стирала белье, когда обрушился балкон. Несмотря на то что женщину доставили в больницу, ее травмы оказались несовместимыми с жизнью, - передает Sputnik Грузия.

По словам соседей, дом находится в аварийном состоянии, он давно нуждался в ремонте. Причины, которые привели к разрушению, установит следствие. Расследование по факту уже начато.