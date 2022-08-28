В волгоградском Волжском пылает кровля рынка

28 авг. 18:44

Сегодня вечером в городе Волжском в Волгоградской области на площади в 700 кв м вспыхнула кровля рынка, покупателей и персонал эвакуируют, пострадавших нет, - сообщает пресс-служба МЧС России.

"В 17:05 мск поступило сообщение о пожаре... Было установлено, что горит кровля крытого рынка на общей площади 700 квадратных метров... Незамедлительно приступили к эвакуации персонала и покупателей, по предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

К ликвидации пожара привлечены более 40 человек и 25 единиц техники, - добавили в МЧС региона.