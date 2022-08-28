В Тайваньский пролив зашли боевые корабли ВМС США

28 авг. 18:28

Корабли ВМС США зашли в Тайваньский пролив впервые после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.

В маневрах приняли участие эсминцы Antietam и Chancellorsville, они использовали коридор, который не входит в территориальные воды ни одной из стран региона, - сообщили в седьмом флоте ВМС США, передает турецкое информационное агентство ANADOLU.

Вооруженные силы КНР сохраняют повышенную боевую готовность после захода двух кораблей ВМС США в Тайваньский пролив, - говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Китайская армия внимательно отслеживала все перемещения эсминцев Antietam и Chancellorsville в регионе, - говорится в заявлении.