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Ставрополье остается одним из самых коррумпированных регионов России

Ставрополье остается одним из самых коррумпированных регионов России

Ставропольский край продолжает оставаться самым коррумпированным регионом Кавказа – он сохранил третье место в рейтинге российских регионов, где чаще всего брали взятки за январь-июль 2022 года, - сообщили в Генпрокуратуре РФ. 

В информации портала правовой статистики ведомства говорится, что за этот период в крае зарегистрировали 192 преступления по статье "Получение взятки". Второе место занял Татарстан (201 преступление), на первом - Москва (245), - передает "АиФ-Ставрополье". 

На 14-м месте оказался Дагестан (73). 29-ю строчку заняла Северная Осетия (31). На 60-е место попала Кабардино-Балкария (13). На 11 строчек ниже располагается Чечня с показателем 7 преступлений. 

74-е место занимает Ингушетия - 6 преступлений. На следующей позиции Карачаево-Черкесия (5).

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