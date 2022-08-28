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Пожар под Рязанью пошел на убыль

Пожар под Рязанью пошел на убыль

Пожар в Рязанской области постепенно "сдает позиции", - заявил сегодня врио губернатора региона Павел Малков.

"Еще раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведенные границы и постепенно утихает. Это подтверждают и данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.

Тушение огня идет в плановом режиме, при этом на пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам, - подчеркнул врио губернатора региона.

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