Пожар под Рязанью пошел на убыль

28 авг. 17:56

Пожар в Рязанской области постепенно "сдает позиции", - заявил сегодня врио губернатора региона Павел Малков.

"Еще раз подтверждаю, что ситуацию полностью контролируем. Пожар больше не перешагивает за отведенные границы и постепенно утихает. Это подтверждают и данные Информационной системы дистанционного мониторинга Рослесхоза на основе информации со спутниковых снимков", - написал Малков в своем Telegram-канале.

Тушение огня идет в плановом режиме, при этом на пожаре больше нет экстренных прорывов огня и угроз населенным пунктам, - подчеркнул врио губернатора региона.