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Источник: авиакомпаниям РФ разрешат полеты в Сочи по "короткому" маршруту

Источник: авиакомпаниям РФ разрешат полеты в Сочи по &quot;короткому&quot; маршруту

Российские авиакомпании РФ смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, - сообщил источник в одной из авиакомпаний.

"Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний", - цитирует собеседника ТАСС.

Ожидается, что такой "спрямленный" маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30-35 минут.

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