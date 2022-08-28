Источник: авиакомпаниям РФ разрешат полеты в Сочи по "короткому" маршруту

28 авг. 17:42

Российские авиакомпании РФ смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, - сообщил источник в одной из авиакомпаний.

"Авиакомпании смогут выполнять "спрямленные" полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний", - цитирует собеседника ТАСС.

Ожидается, что такой "спрямленный" маршрут сократит время в пути ориентировочно на 30-35 минут.