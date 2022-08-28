Греция задействовала ЗРК С-300 для преследования турецких истребителей

28 авг. 17:29

Греция применила свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 для преследования турецких истребителей F-16 ВВС Турции в международном воздушном пространстве в Эгейском и Средиземном морях, - сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на источник в Министерстве национальной обороны Турции.

Каким образом велось преследование со стороны зенитных ракетных комплексов, не уточняется, однако турецкий телеканал отмечает, что инцидент не совместим с духом союзничества. Несмотря на этот "враждебный акт", истребители выполнили запланированные задания и благополучно вернулись на базы, - передает ТАСС.

Впрочем, источники в министерстве национальной обороны Греции категорически опровергли утверждения Турции, - сообщил греческий новостной портал newsbomb.gr.

"Источники в Минобороны Греции охарактеризовали утечки из Минобороны Турции как "мифы" и сказали, что они являются частью провалившейся попытки Анкары создать атмосферу, враждебную нашей стране", - пишет сайт.

Телеканал OPEN со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщает, что власти Турции таким образом выказывают свое раздражение заявлениями председателя комитета по международным отношениям сената США Роберта Менендеса во время его пребывания в Греции, которые блокируют Турции любую модернизацию или покупку истребителей F-16 у США.