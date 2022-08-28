Иран почти на четверть нарастил экспорт своей продукции

28 авг. 17:13

Власти Ирана в текущем году нарастили экспорт иранской продукции почти на четверть, на $22 млрд по сравнению с прошлым годом, - заявил сегодня министр экономики страны Эхсан Хандузи.

"Объем внешнеторгового оборота составил $92 млрд и увеличился на $22 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отметил глава Минэкономики страны, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Только в прошлом иранском календарном году Иран экспортировал в соседние страны товаров на $26 млрд, в этом году этот показатель увеличился на 28%, - добавил министр.

Нефтяные доходы страны с прошлого года увеличились в пять раз, а иностранные инвестиции в страну почти удвоились.

Также за первые пять месяцев текущего иранского года, который начался 21 марта 2022 года, объем разрешений на иностранные инвестиции увеличился более чем в два раза, достигнув $5 млрд.

Что касается переговоров в Вене по отмене антииранских санкций и восстановления сделки по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), то глава Минэкономики Ирана отметил: страна готова к двум сценариям: "Мы готовы к обоим сценариям отмены санкций или их сохранения", - резюмировал он.