СМИ: в Ереване убили гражданина Индии

28 авг. 16:54

Сегодня утром в Ереване был обнаружен труп гражданина Индии, - сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

Звонок о том, что в недействующем павильоне по продаже стройматериалов на улице Давид Бека находится труп, поступил в полицию Еревана сегодня районе 9 утра. Прибывшие на место полицейские и следователи обнаружили тело молодого человека со следами от ударов на голове, а также металлический лом со следами крови, - передает Armenia Today.

Правоохранители устанавливают личность погибшего. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

По информации сайта, убитый был гражданином Индии и учился в одном из вузов Еревана.