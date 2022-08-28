Защитник "Ахмата" выбыл из игры со сломанной ногой до конца года

28 авг. 16:47

Игрок чеченского футбольного клуба "Ахмат" Дарко Тодорович выбыл из строя до конца года после домашнего матча с "Крыльями Советов", прошедшего накануне, - сообщает пресс-служба грозненской команды.

"В матче с "Крыльями Советов" он получил травму - перелом нижней трети малоберцовой кости левой ноги, и теперь отправится в одну из специализированных зарубежных клиник для проведения операции", - рассказали в чеченском клубе, передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, в матче седьмого тура российской премьер-лиги "Ахмат" проиграл "Крыльям Советов" со счетом 1:2.