СМИ: компьютерный гигант Dell Technologies уходит из России

28 авг. 16:29

Крупнейшая американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, - сообщает Reuters.

"В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России", - сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА Новости.

Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, пообещав следить за развитием ситуации.

С закрытием российского офиса Dell уволила и всех его сотрудников, однако большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.