Уходящий август в Москве станет самым жарким в истории

28 авг. 15:49

Август 2022 года в Москве будет признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

"Уже можно говорить с уверенностью, что нынешний август в Москве будет самым жарким за весь период наблюдений. Это связано с тем, что вторая половина месяца была очень жаркая, установился мощный антициклон", - заявил синоптик в последнее воскресенье месяца.

Вильфанд добавил, что ранее самым жарким считался август 2010 года. В этом году будет побит рекорд за все 143 года метеонаблюдений в столице.