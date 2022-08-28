Лондон сделает 50 тысяч украинских беженцев бездомными?

28 авг. 15:29

В следующем году десятки тысяч беженцев с Украины могут лишиться жилья в Великобритании, пишет The Guardian.

"Шокирующие" 50 000 украинских беженцев в Великобритании могут остаться без крова в следующем году, правительство предупредили о проблеме, но министры отказываются предложить новый пакет поддержки, чтобы урегулировать надвигающийся кризис", - отмечается в материале.

В Великобритании могут свернуть программу "Дома для Украины", которая на шесть месяцев давала беженцам кров.

В СМИ отмечается, что бездействие Лондона по этому поводу может привести к катастрофической ситуации с бездомными в стране.