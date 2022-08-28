Массовое смертельное ДТП произошло на Кубани

28 авг. 14:42

Накануне вечером в Темрюкском районе Краснодарского края произошло ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла около 21:00 на 98-м км трассы Новороссийск - Керчь, столкнулись три легковых автомобиля, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, на встречную полосу выехал 21-летний водитель Porsche Cayenne. Иномарка лоб в лоб столкнулась с автомобилем Nissan Laurel, который от удара отбросило на едущий в попутном направлении Ford Focus.

В результате ДТП на месте скончался 42-летний водитель Nissan.