Сентябрь в Москве начнется октябрьской погодой

28 авг. 14:28

В Москве резко похолодает к началу сентября, в День знаний ожидается плюс 9-14, ночью может похолодать до плюс 5, предупреждает метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сентябрь радикально стартует с настоящей осени. В тыл циклонического вихря подгоняемые северными ветрами продолжат поступать новые порции дождевых туч и уже полярного воздуха, что 1 сентября понизит ночную температуру до плюс 5-10, днем всего плюс 9-14", - написал он в своем Telegram-канале.

Под утро 2 сентября ожидается 2-7 градуса тепла, днем будет максимум плюс 10. "3 сентября в темное время суток уже будет всего плюс 1-6, что соответствует климатическим показателям октября", - добавил Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что за 96 часов температура понизится на 25 градусов. "Позитивным моментом станет то, что лесные пожары наконец-то будут потушены, а воздух очистится от гари", - констатировал Тишковец.