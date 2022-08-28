Казахстан и Кыргызстан возродили туристическую легенду

28 авг. 14:14

Новое соглашение между Казахстаном и Кыргызстаном позволило спустя 13 лет вернуть легендарный туристический маршрут из Алматы на озеро Иссык-Куль, сообщает телеканал "Хабар 24".

Две первые группы туристов уже отправились по маршруту, популярному еще в советские времена. На маршрут, пролегающий через два горных хребта Заилийский и Кунгей Алатау, вышли специалисты по горному трекингу, в группе 18 человек. Протяженность маршрута от нижнего Кольсайского озера до Иссык-Куля составляет около 25 км, предусмотрены две ночевки в горах. За один поход туристы могут побывать сразу на трех красивейших озерах Кольсайского каскада, посетить две республики.

В четверг по другому маршруту к Иссык-Кулю вышла другая группа инструкторов, им предстоит преодолеть перевал Озерный недалеко от Алматы. В понедельник обе группы должны встретиться в Киргизии, в Иссык-Кульской области.

По итогу похода туринструкторы оценят обе дистанции с точки зрения безопасности. Массовый туризм из Алматы к Иссык-Кулю планируется наладить к июню 2023 года.

Напомним, маршрут был закрыт в 2009 году, когда пересекать государственную границу Казахстана с Кыргызстаном стало можно было только через официальные пункты пропуска, расположенные далеко от туристических маршрутов. В мае текущего года республики разрешили эту проблему.

"В первую очень, конечно, надо сказать, что это реализация соглашения, которое было достигнуто 26 мая между президентами Казахстана и Кыргызстана. По результатам встречи одним из пунктов было проведение пилотного проекта в этом году. И вот, собственно говоря, сегодняшний пилотный проект – это реализация договоренностей президентов двух наших стран", - рассказал депутат мажилиса парламента Казахстана Ерлан Смайлов.

В Кыргызстане уверены, что реанимация легендарного маршрута станет серьезным стимулом для развития туристического сектора в обеих странах.

"За 30 лет независимости наших государств это первый совместный туристический проект между Кыргызстаном и Казахстаном, который принесет общую выгоду обеим странам. Это экономическая выгода, это развитие взаимоотношений. И мы сейчас открываем новое направление именно для иностранных туристов, которых мы привлекаем в наши страны", - отметила президент фонда развития туризма республики Елена Калашникова.