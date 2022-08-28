Жителям Узбекистана напомнили о праздничных выходных

28 авг. 13:48

В Узбекистане 1 сентября ежегодно отмечается День Независимости. В этом году в честь праздника узбекистанцы будут отдыхать четыре дня.

Согласно указу президента республики, в этом году 2 сентября (пятница) станет дополнительным нерабочим днем для всех работников, для тех, кто трудится шестидневную рабочую неделю 3 сентября также установлена дополнительным нерабочим днем.

Таким образом, длинные выходные продлятся в Узбекистане с четверга до понедельника: 1 сентября - праздничный нерабочий день; 2 и 3 сентября - дополнительные нерабочие дни; 4 сентября - выходной день по календарю.

Учебный год в Узбекистане начнется 5 сентября, этот день станет первым рабочим днем осени в республике.