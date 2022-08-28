Тушение пожара в Боржоми вышло на завершающую стадию

28 авг. 13:39

В МВД Грузии сообщили в воскресенье, что тушение природного пожара в Боржомском лесу перешло в завершающую стадию.

Напомним, пожар вспыхнул 19 августа между селами Квабисхеви и Зоврети Боржомского района на правом берегу реки Куры. Борьба с огнем ведется круглосуточно.

По данным МВД, производится обработка нескольких оставшихся активных очагов возгорания. В тушении активное участие принимает авиация. Дороги к труднодоступным очагам прокладываются с помощью тяжелой.

В Боржоми выгорело уже более 150 гектаров леса.