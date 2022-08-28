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ФРГ планирует национализировать бывшую Gazprom Germania?

ФРГ планирует национализировать бывшую Gazprom Germania?

Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации компании SEFE - бывшей германской дочки "Газпрома", которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH, пишет в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что холдинг был создан тайно для того, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.

В настоящее время SEFE находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

В министерстве по делам экономики и защиты климата Германии сообщили, что знают  об основании холдинговой компании. "Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", - отметили в ведомстве.

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