ФРГ планирует национализировать бывшую Gazprom Germania?

28 авг. 13:28

Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации компании SEFE - бывшей германской дочки "Газпрома", которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH, пишет в воскресенье газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что холдинг был создан тайно для того, чтобы иметь возможность провести национализацию в краткосрочной перспективе. Управляющими директорами компании стали два юриста германского подразделения международной юридической фирмы CMS.

В настоящее время SEFE находится под опекой Федерального сетевого агентства Германии.

В министерстве по делам экономики и защиты климата Германии сообщили, что знают об основании холдинговой компании. "Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации", - отметили в ведомстве.