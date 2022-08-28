Рустам Минниханов и Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества

28 авг. 13:11

Глава Татарстана Рустам Минниханов и президент Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган обсудили вопросы сотрудничества и дальнейшее развитие связей.

В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что Билал Эрдоган прибыл в республику для участия в Первом Казанском глобальном молодежном саммите в рамках мероприятий "Казань – Молодежная столица Организации исламского сотрудничества – 2022".

Минниханов просил передать благодарность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку в развитии татарстанско-турецкого сотрудничества. "Его личное участие делает наши отношения крепче", - отметил он.

По словам президента Татарстана, глава Всемирной конфедерации этноспорта делает многое для развития культурных и спортивных связей между разными народами, в том числе между тюркоязычными государствами.

"Мы с татарами - братские народы, и могу заверить, что всегда будем поддерживать Вас", - заявил Билал Эрдоган.