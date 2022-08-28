Боррель: ЕС вскоре столкнется с серьезными вызовами

28 авг. 12:58

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил, что Евросоюз в краткосрочной перспективе столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями, пишет газета Kronen Zeitung.

"Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут", - отметил Боррель в интервью газете, коментируя замечание о том, что в Австрии скептически оценивают антироссийские санкции.

Глава европейской дипломатии добавил, что в Европе "должны быть готовы заплатить цену за свободу".