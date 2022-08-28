В Туркестане нашли уникальный древний каменный храм

28 авг. 12:39

В ходе раскопок в Туркестанской области археологи Южно-Казахстанского государственного педагогического университета обнаружили древний каменный храм, принадлежащий эпохе Кангюй. Это первое такое сооружение, найденное на территории Казахстана, сообщает телеканал "Хабар 24".

Постройка обнаружена вблизи озера Кызылколь в Сузакском районе Туркестанской области. Специалисты нашли не только каменный храм, но и сотни древних артефактов. Пока открыты только верхние секторы строения. По словам археологов, такая каменная архитектура была не свойственна для территории Южного Казахстана, камни для строительства доставлялись в регион издалека.

Также найдены древние курильницы, тигель для выплавки золота и серебра, возможно они принадлежали жрецу.

Вблизи храма археологи сделали еще одно открытие - обнаружены два подземных склепа. Захоронения были разграблены ранее, но уцелели порядка 120 артефактов, в основном бусы из камня, кости, стекла, коралла, а также необычный амулет.

Раскопки вблизи озера Кызылколь будут продолжены в следующем году.