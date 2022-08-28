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Несколько стран ЕС выступают против новых антироссийских санкций

Несколько стран ЕС выступают против новых антироссийских санкций

Власти Венгрии не хотят даже обсуждать возможность введения новых санкций против России, того же мнения придерживаются и в других странах Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит".

"Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти", - сказал глава МИД страны.

По его словам, Венгрия не одинока в этом вопросе, здесь Сийярто видит "фактор политической стабильности и политического мужества". Он рассказал, что на последнем заседании совета глав МИД ЕС, где обсуждался вопрос ограничения нефти из России, "несколько коллег подошли и спросили: Петер, ты же против, да? Мы с тобой!"

Страны без высокой политической стабильности, без политического мужества, продолжил министр, находятся под давлением либерального мейнстрима, не осмеливаются действовать в собственных интересах.

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