28 авг. 12:26

Власти Венгрии не хотят даже обсуждать возможность введения новых санкций против России, того же мнения придерживаются и в других странах Евросоюза, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на общественном форуме "Транзит".

"Венгрия не готова даже обсуждать никакие дальнейшие санкции в сфере энергетики, ни по газу, ни по нефти", - сказал глава МИД страны.

По его словам, Венгрия не одинока в этом вопросе, здесь Сийярто видит "фактор политической стабильности и политического мужества". Он рассказал, что на последнем заседании совета глав МИД ЕС, где обсуждался вопрос ограничения нефти из России, "несколько коллег подошли и спросили: Петер, ты же против, да? Мы с тобой!"

Страны без высокой политической стабильности, без политического мужества, продолжил министр, находятся под давлением либерального мейнстрима, не осмеливаются действовать в собственных интересах.