Парламентская ассамблея тюркских государств приветствует возвращение Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус

28 авг. 12:13

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) в официальном заявлении приветствовала возвращение Азербайджану города Лачин, а также сел Забух и Сус.

Секретариат Ассамблеи одобряет возвращение Азербайджану контроля над городом Лачин, селами Забух и Сус как части процесса, продолжающегося в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года.

В организации указали на приверженность ТюркПА территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, а также выразили поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В Ассамблее верят, что этот процесс станет вкладом в достижение прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.