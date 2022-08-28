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Парламентская ассамблея тюркских государств приветствует возвращение Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус

Парламентская ассамблея тюркских государств приветствует возвращение Азербайджану города Лачин, сел Забух и Сус

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА) в официальном заявлении приветствовала возвращение Азербайджану города Лачин, а также сел Забух и Сус.

Секретариат Ассамблеи одобряет возвращение Азербайджану контроля над городом Лачин, селами Забух и Сус как части процесса, продолжающегося в соответствии с положениями трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года.

В организации указали на приверженность ТюркПА территориальной целостности и суверенитету братского Азербайджана, а также выразили поддержку усилиям по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. В Ассамблее верят, что этот процесс станет вкладом в достижение прочного мира, стабильности и устойчивого развития на Южном Кавказе.

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