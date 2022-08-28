Смог сгустился над Москвой

28 авг. 11:51

Воскресным утром сразу семь метеостанций в Москве зафиксировали увеличение количество смога, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"География дыма от лесных пожаров в столичном регионе расширилась", - сообщил синоптик.

На базовой метеостанции ВДНХ Москвы видимость 5 км, на метеостанции в центре города, "Балчуге", видимость - 4 км, в Наро-Фоминске, Серпухове, Дмитрове видимость - до 4 км, в Домодедове - 4,6 км, в Коломне - 5,5 км.

Уровень вредных веществ в воздухе в Подмосковье на утро воскресенья составляет 0,5-0,9 от предельно допустимой концентрации (ПДК), принимать меры из-за загрязнения нужно при 1 ПДК и выше, рассказали в минэкологии Московской области..

Днем воздух в Москве и области станет чище за счет усиления ветра.

Напомним, смог пришел в столичный регион из Рязанской области, где горят леса. По данным "Авиалесоохраны", площадь, пройденная огнем, на воскресенье составляет почти 19,6 тыс га, в регионе действует режим ЧС.