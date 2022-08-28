В России выявили еще 46 857 случаев коронавируса

28 авг. 11:14

За минувшие сутки в России выявили 46 857 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 6 451, в Санкт-Петербурге - 4 269, в Подмосковье - 2 868. В Краснодарском крае - 1 629, в Ставропольском крае - 948, в Крыму - 458, в Дагестане - 207, в Кабардино-Балкарии - 200, в Адыгее - 67, в Карачаево-Черкесии - 73, в Чечне - 40, в Северной Осетии - 61, в Ингушетии - 34.

Общее число инфицированных в России достигло 19 405 923.

Госпитализированы за сутки 2 340 человек. Выздоровели 28 223 пациента, за все время - 18 495 961.

Умерли за сутки 83 человека, с начала пандемии - 384 083.