Засуха в Москве закончится в воскресенье

28 авг. 10:32

Воскресенье станет последним днем в засухе в столичном регионе, пообещал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, пишет РИА Новости.

"Сегодняшний день будет финальным в череде этой затянувшейся засухи. Ситуация будет определяться западной периферией антициклона, осадки маловероятны, облаков станет заметно больше, сократится чрезмерный перегрев воздуха, но температура все равно будет выше климатической нормы на 7-9 градусов", - рассказал синоптик.

Он добавил, что в воскресенье в Москве ожидается 28-30 градусов тепла, в Московской области - 26-31 градус. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, атмосферное давление немного понизится и в середине дня составит 747 мм ртутного столба.

"Экологическая ситуация улучшится, но кардинальные перемены произойдут лишь вечером в понедельник, когда в регионе наконец-то прошумят скоротечные грозовые дожди", - уточнил Тишковец.