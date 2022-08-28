Наводнения в Пакистане унесли свыше тысячи жизней

28 авг. 10:15

Число жертв наводнений в Пакистане увеличивается, оно превысило тысячу человек, следует из данных Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Муссонные дожди начались в стране в середине июня и продолжаются по сей день, в результате вызванных ими наводнений погибли 1033 человека, 1527 пострадали. За минувшие сутки погибли 119 человек, ранены 71.

Вышедшие из берегов реки в Пакистане повредили 3451,5 км дорог, ливни обрушили 149 мостов, фактически уничтожены непогодой 949,8 тыс домов, погибли свыше 719,5 тыс голов скота.

Всего, согласно последним данным Управления, от наводнений пострадали более 33 млн человек.

На этой неделе власти Пакистана ввели режим ЧС и призвали другие страны и международные организации оказать возможную помощь.

В среднем за последние 30 лет в Пакистане выпадало 134 мм осадков в год, в этом году выпало уже 388,7 мм.