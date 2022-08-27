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В Азербайджане поделились ожиданиями от будущей встречи Алиева и Пашиняна

В Азербайджане поделились ожиданиями от будущей встречи Алиева и Пашиняна

Официальный Баку ожидает, что назначенная на 31 августа встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна будет способствовать созданию рабочих групп по делимитации границы и подготовке мирного соглашения, заявил журналистам помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"В этом, в основном, и состоит ожидание Азербайджана. Но посмотрим, о чём думает армянская сторона", - сказал он.

В то же время Гаджиев отметил, что есть все признаки того, что Ереван будет затягивать разрешение этих вопросов. В этой связи помощник азербайджанского лидера подчеркнул, что Баку стремится к миру. "Однако это миролюбивое намерение Азербайджана не всегда будет оставаться на столе", - подчеркнул он.

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