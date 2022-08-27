Минводы и Ульяновск свяжут прямыми авиарейсами

27 авг. 23:05

С 6 октября авиакомпания Nordwind Airline открывает прямые регулярные рейсы по маршруту Ульяновск — Минеральные Воды. Перелеты будут выполняться по понедельникам и четвергам. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Ульяновской области.

"С 6 октября из Ульяновска запустят прямой регулярный авиарейс в Минеральные Воды. Улететь в курортный город можно будет из международного аэропорта Ульяновск (Баратаевка) имени Н. M. Карамзина дважды в неделю", - передает пресс-служба.

Отмечается также, что рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines на самолетах Embraer-190 по понедельникам и четвергам. Вылет из Ульяновска — в 07:10 по местному времени с прибытием в Минводы в 09:20 по московскому времени, время в пути составит 3 часа 10 минут. Вылет из ставропольского города — в 02:00 с прибытие в Ульяновск в 05:55 по местному времени.

Билеты уже поступили в продажу.