Мастер-план города разработают во Владикавказе

28 авг. 10:05

Во Владикавказе работают над созданием мастер-плана города, сообщает пресс-служба главы Северной Осетии.

Проект позволит систематизировать возведение новых городских районов. О перспективах его развития говорилось на встрече главы республики Сергея Меняйло с гендиректором Дом.РФ Виталием Мутко. Стороны обсудили комплексное развитие города и продвижение программ льготного ипотечного кредитования.

В ведомстве уточнили, что Дом.РФ реализует проекты, направленные на развитие городской среды. В них входит проектирование общественных территорий, разработка дизайн-кода и архитектурно-градостроительных решений.

"Поручение разработать мастер-плана города дал президент России Владимир Путин в апреле 2022 года. Проект позволит определить комплексные направления развития Владикавказа, в том числе по созданию новых микрорайонов", - подчеркнул Меняйло.