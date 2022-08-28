Во Владикавказе установят новую бесплатную парковку

28 авг. 8:05

Новая бесплатная парковочная зона появится во Владикавказе, сообщает пресс-служба администрации столицы Северной Осетии.

Места для стоянки оборудуют на улице Куйбышева. Они расположатся на участке от улицы Томаева до улицы Маркуса. Парковка вместит в себя 15 автомобилей.

В ведомстве заявили, что во время строительства карманов для стоянки рабочие сохранят деревья и все зеленые насаждения. Отдельные места на парковке предусмотрят и для людей с ограниченными возможностями.

Мэрия уверена, что бесплатная парковка улучшит транспортную доступность этого городского района и сделает его более комфортным для водителей.