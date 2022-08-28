В Кабардино-Балкарии отремонтировали ТЮЗ

28 авг. 5:45

В Нальчике завершен капитальный ремонт театра юного зрителя: была установлена сцена-трансформер и обновлено оборудование.

"Театр юного зрителя разместили в здании танцевального зала в курортной части города. В рамках реализации нацпроекта "Культура" был выполнен большой объем работ: заменена кровля, витражные окна, коммуникации и электрика, выполнены отделочные работы, обновлен фасад здания", - информирует пресс-служба главы и правительства региона.

Уточняется, что в здании было установлено современное оборудование вентиляции и кондиционирования, противопожарную систему и систему видеонаблюдения. В зрительном зале установили акустические панели, сцену-трансформер, звуковое, световое и мультимедийное оборудование с экраном. На фасаде театра восстановили архитектурный элемент "Танцующая пара".