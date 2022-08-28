"Архыз" примет один из этапов Спартакиады

28 авг. 2:05

Курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии станет площадкой для соревнований в велоспорте в рамках этапа Первой всероссийской спартакиады сильнейших в летних видах спорта, сообщается в пресс-службе правительства региона.

"Комплексные соревнования по велосипедному спорту – маунтинбайку – пройдут на "Архызе" 28 августа. Спортсмены поборются за золото в дисциплине "кросс-кантри" на новой трассе курорта протяженностью 4 км и набором высоты 400 м. Трасса сделана по международным стандартам и включает в себя участки красного и зеленого уровней сложности с каменной секцией, корневыми участками, дропами, трамплинами, ступенями и перекрестными мостами", - указано в сообщении.

Уточняется, что масштабные спортивные соревнования между субъектами страны проходят в 12 регионах России с 10 августа по 2 октября. "Сейчас по всей стране, включая наш „Архыз“, проходят состязания. И в ближайшее время подобная Спартакиада планируется по зимним дисциплинам. Будем рады принять на наших курортах соревнования по сноуборду и горным лыжам", прокомментировал гендиректор Кавказ.РФ Хасан Тимижев, уточнив, что с 25 по 28 августа "Архыз" примет Чемпионат и Первенство России по "кросс-кантри".