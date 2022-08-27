Краснодар стал участником акции "Ночь кино"

27 авг. 21:48

В центре Краснодара в рамках акции "Ночь Кино" проходят кинопоказ. В связи с этим с 18 часов в Краснодаре закрыт для проезда участок улицы Гимназическая — от улицы Красноармейской до Красной, сообщает пресс-служба администрации города.

В акции участвуют дома и центры культуры, а также муниципальные библиотеки. "В сквере Жукова с 20 часов и до 01:30 покажут фильмы: "Чемпион мира" Алексея Сидорова, "Пара из будущего" Алексея Нужного и "Последний богатырь: посланник тьмы" Дмитрия Дьяченко", - говорится в сообщении.